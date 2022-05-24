Louis Vuitton обвинили в продаже подделок в фирменном бутике в Китае

Суд обязал Louis Vuitton выплатить компенсацию за проданную в китайском бутике подделку

Люксовый модный дом Louis Vuitton обвинили в продаже подделок в фирменном бутике в Китае. Об этом представитель модного дома сообщил изданию Women's Wear Daily.

Китайский суд обязал французскую марку выплатить компенсацию покупателю за сумку Vaugirard, которую тот приобрел в округе Чаншу за 22 350 юаней (192 тысячи рублей). По словам клиента, чье имя не называется, впоследствии третья сторона признала данную сумку репликой. Помимо возврата суммы, равной цене аксессуара, модный дом должен возместить моральный ущерб в размере его трехкратной стоимости.

Отмечается, что представительство Louis Vuitton в Лондоне опровергло обвинения и подало апелляцию на решение суда. Кроме того, по заявлению сотрудников бренда, Louis Vuitton никогда не продавал поддельные товары через собственную розничную сеть. В том числе после экспертизы марка отрицает факт продажи сумки в упомянутом бутике.

В решении суда говорится, что люксовый бренд не предоставил оснований для того, чтобы подозревать покупателя в мошенничестве. Заявитель, в свою очередь, приложил к делу кассовый чек, который, по мнению юристов, является исчерпывающим доказательством совершения сделки.

Портал также сообщает, что тема поддельных люксовых изделий стала популярной в китайских соцсетях накануне судебного разбирательства, что привело к росту запросов на экспертизу в центрах аутентификации подлинности товаров. Журналисты допускают мошеннические действия как со стороны потребителя, так и возможную подмену товаров со стороны сотрудника бутика.

В апреле сообщалось, что миллионерши из Нью-Йорка отказались от оригинальных люксовых сумок в пользу их высококачественных копий, сделанных на заказ. Журнал опубликовал историю 38-летней жительницы Манхэттена Лизы, которая дружила с обеспеченной женщиной, чье имя не называется. Последняя жила в особняке стоимостью 10 миллионов долларов, предпочитала передвигаться исключительно на частных самолетах и владела большой коллекцией эксклюзивных сумок Hermès Birkin. Однажды в разговоре с Лизой миллионерша призналась, что все они являются подделками.