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Миллионерши предпочли подделки оригинальным люксовым сумкам

The Cut: миллионерши из Нью-Йорка признались в покупке поддельных сумок Hermès Birkin

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Миллионерши из Нью-Йорка отказались от оригинальных люксовых сумок в пользу их высококачественных копий, сделанных на заказ. Соответствующая информация появилась в издании The Cut.

Журнал опубликовал историю 38-летней жительницы Манхэттена Лизы, которая дружила с обеспеченной женщиной, чье имя не называется. Последняя жила в особняке стоимостью 10 миллионов долларов, предпочитала передвигаться исключительно на частных самолетах и владела большой коллекцией эксклюзивных сумок Hermès Birkin. Однажды в разговоре с Лизой миллионерша призналась, что все они являются подделками.

Известно, что доход семьи героини материала составлял около трех миллионов долларов в год. В своем гардеробе она хранила несколько подлинных сумок упомянутой марки. Узнав от подруги об аутентичных репликах, Лиза продала оригиналы и купила поддельные аксессуары на 10 тысяч долларов. «Теперь мой муж не злится на меня за то, что я трачу "реальные" деньги», — призналась она.

По информации журналистов, в сети существуют специальные сообщества, посвященные копиям предметов роскоши. Аудиторией данных групп, как правило, являются состоятельные женщины. В подобных интернет-магазинах доступны реплики крокодиловых сумок Birkin и классических кожаных аксессуаров Chanel, стоимость которых составляет десять процентов от цены оригинала.

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Издание называет данное явление «идеей азартной охоты». Его суть состоит в том, что богатым людям стало интересно искать качественные подделки, которые практически невозможно отличить от подлинной продукции.

«Мои подруги, которые спускают целые состояния на аутентичные вещи, либо никогда в жизни не работали, либо удачно вышли замуж. Но если вы сами зарабатываете деньги, то вряд ли захотите тратить их на глупости. В Нью-Йорке есть масса других способов распорядиться средствами. Например, инвестировать в криптовалюту, в свой бизнес или потратить на детей», — заключает Лиза.

Ранее в апреле жительница Англии Эбигейл Мастерс раскрыла способ купить одежду люксовых брендов за бесценок. Блогерша составила гардероб из дизайнерских вещей, среди которых футболки бренда Fendi и костюм Chanel. Девушка покупает оригинальную продукцию известных марок в секонд-хендах и признается, что для выгодной сделки приходится прилагать большие усилия.

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Полина Гераскина
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