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17:15, 26 февраля 2024Мир

Болгария запретила въезд в страну семье российских шпионов

Болгария запретила по подозрению в шпионаже въезд двум гражданам России

Фото: Hristo Rusev / AP

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии запретило въезд в страну двум гражданам России из-за «подозрения в шпионаже и действиях против интересов безопасности Болгарии». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Болгары подозревают неких Владимира и Татьяну Горочкиных, которые, по информации спецслужб, представлялись болгарскими гражданами Денисом Рашковым и Дианой Рашковой. По мнению агентства, россияне предпринимали попытки приобретения болгарских документов с правдоподобными биографическими данными для «дальнейшего использования вне территории Болгарии».

Ранее прокуратура Болгарии предъявила обвинения группе болгарских военных, задержанных этой весной по подозрению в шпионаже. Их обвиняют в том, что они работали на Россию, а их лидер якобы окончил школу сотрудников ГРУ в Москве.

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      Виктория Кондратьева
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