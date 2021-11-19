«Шпионам России» в Болгарии предъявили обвинения

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения группе болгарских военных, задержанных этой весной по подозрению в шпионаже. Их обвиняют в том, что они работали на Россию, а их лидер якобы закончил школу сотрудников ГРУ в Москве. Об этом пишет информагентство Associated Press со ссылкой на болгарские источники.

Материалы по теме Красный день календаря Коммунисты мечтали о всеобщем равенстве. Чем обернулась мировая революция для Европы? «Он настоящий Штирлиц» Как легендарный разведчик добыл для СССР план «Барбаросса» и вербовал офицеров гестапо и вермахта

В группу, арестованную в марте этого года, входят как отставные, так и действующие военнослужащие, в том числе бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии. По информации следствия, он и был организатором группы, собиравшей секретную и важную информацию для российской внешней разведки. Документы якобы передавались в посольство через его жену — у нее российское гражданство.

Среди подозреваемых также чиновники болгарского Минобороны и бывший военный атташе. Двоих арестованных также обвиняют в незаконном владении огнестрелом. Когда о задержании группы впервые стало известно, в российском посольстве требовали «прекратить спекуляции» о предполагаемой разведывательной деятельности РФ.

Ранее в ноябре Болгарский президент Румен Радев в эфире национального телевидения и радио оценил возможность вражды с Россией. По его мнению, Москва не может быть врагом Софии, с ней необходим диалог.