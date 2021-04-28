Посла России вызвали в МИД Болгарии на фоне подозрений из-за взрывов

Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает ТАСС.

Причина приглашения в ведомство не уточняется. В то же время это произошло на фоне озвученных ранее подозрений о возможной связи российской стороны со взрывами на оружейных складах. Агентство отмечает, что МИД пообещал проинформировать общественность о проведенном с главой дипмиссии разговоре.

Ранее прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах и складах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Уточнялось, что у четырех взрывов одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая якобы должна была вывозиться на Украину и в Грузию.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что София, судя по всему, решила «перещеголять чехов» в необоснованных подозрениях в адрес России.

Заявление прозвучало после обвинений Чехии, сообщившей о причастности России к взрыву на складе боеприпасов, произошедшему в 2014 году во Врбетице.