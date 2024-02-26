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12:05, 26 февраля 2024Мир

Боррель заявил о конце доминирования Запада над миром

Глава евродипломатии Боррель: эра доминирования Запада окончательно завершилась

Фото: Globallookpress.com

Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его сообщение опубликовано на официальном сайте Офиса по иностранным делам и политике безопасности.

«Если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности. Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности», — говорится в его публикации.

Ранее Боррель заявил, что страны Европейского союза должны готовиться к длительной напряженности в отношениях с Россией. Он также призвал страны — члены ЕС дать Украине обязательства в сфере безопасности, чтобы повысить ее устойчивость «на всех фронтах». По мнению еврочиновника, членство Украины в объединении является лучшей гарантией.

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      Виктория Кондратьева
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