Пара занялась сексом в движущейся машине и попала аварию

В Канаде полиция предъявила обвинения в опасном поведении на дороге 20-летнему мужчине, который занялся сексом с пассажиркой в движущейся машине и улетел в кювет. Об этом сообщает CFTR.

Инцидент произошел 18 февраля на дороге недалеко от города Питерборо, провинция Онтарио. Автомобиль, в котором находилась пара, вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево. Водитель и пассажирка получили серьезные травмы. Чтобы доставить их в больницу, на место был вызван вертолет.

Полицейским мужчина заявил, что причиной аварии стал выскочивший на дорогу олень. Однако в отчете о расследовании сказано, что пара «пыталась вступить в половой акт на ходу, что и привело к опрокидыванию автомобиля». Кроме того, правоохранители обратили внимание, что от пострадавшего пахло алкоголем.

В данный момент водитель и пассажирка находятся в больнице. Информации об их состоянии нет. Мужчина предстанет перед судом, как только выздоровеет.

Ранее сообщалось, что в Колумбии пара занялась сексом в парке на глазах у прохожих. Любовники пытались прикрыться от возможных свидетелей курткой.

