Пара занялась сексом в парке на глазах у прохожих

В Колумбии пара занялась сексом в парке и попала на видео. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Богота, его засняли люди, живущие около парка. Молодые люди занялись сексом на лавочке на глазах у прохожих. При этом они прикрывались курткой, надеясь скрыться от окружающих.

Однако жители дома напротив поймали влюбленных с поличным. «Проявите уважение, свиньи», — крикнула женщина, наблюдавшая за парой из окна. Услышав это, молодые люди сразу встали со скамейки, оделись и ушли.

Ролик попал в сеть и вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые люди поддержали влюбленных и осудили снимавших их очевидцев. Другие пристыдили пару за секс в общественном месте. «Зачем девушка встречается с мужчиной, у которого не хватает денег даже на мотель?» — поинтересовался один из комментаторов.

В Колумбии секс в общественных местах запрещен законом и предусматривает штраф в размере 600 тысяч колумбийских песо (14,1 тысячи рублей). Неизвестно, предприняли ли местные власти какие-то меры в связи инцидентом в парке.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пассажирка лондонского метро оголила грудь и позволила пожилому мужчине трогать ее. Во время поездки неизвестный мужчина смотрел на грудь женщины, а затем начал ее ласкать.

