Женщина оголила грудь в метро и позволила трогать ее на глазах у пассажиров

В Великобритании пассажирка лондонского метро оголила грудь и позволила пожилому мужчине трогать ее. Об этом сообщает Daily Star.

Во время поездки неизвестный мужчина смотрел на грудь женщины, а затем начал ее ласкать. Первоначально она несколько раз отстранялась от него, однако он продолжал трогать ее на глазах у других пассажиров.

Произошедшее снял на видео один из очевидцев. Ролик набрал 1,9 миллиона просмотров в сети и вызвал возмущение пользователей. Многие были шокированы поступком пары и посчитали его отвратительным.

Ранее сообщалось, что в Мексике мужчина и женщина занялись сексом посреди торгового центра и вызвали возмущение покупателей. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина и женщина лежат на лавочке в торговом центре и целуются.