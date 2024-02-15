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03:30, 15 февраля 2024Из жизни

Женщина оголила грудь в метро и позволила трогать ее на глазах у пассажиров

Кадр: @chickenrunwhufc

В Великобритании пассажирка лондонского метро оголила грудь и позволила пожилому мужчине трогать ее. Об этом сообщает Daily Star.

Во время поездки неизвестный мужчина смотрел на грудь женщины, а затем начал ее ласкать. Первоначально она несколько раз отстранялась от него, однако он продолжал трогать ее на глазах у других пассажиров.

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Произошедшее снял на видео один из очевидцев. Ролик набрал 1,9 миллиона просмотров в сети и вызвал возмущение пользователей. Многие были шокированы поступком пары и посчитали его отвратительным.

Ранее сообщалось, что в Мексике мужчина и женщина занялись сексом посреди торгового центра и вызвали возмущение покупателей. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина и женщина лежат на лавочке в торговом центре и целуются.

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