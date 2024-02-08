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02:01, 8 февраля 2024Из жизни

Пара занялась сексом посреди торгового центра на глазах у покупателей

В Мексике мужчина и женщина занялись сексом посреди торгового центра и вызвали возмущение покупателей. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Кульякан, штат Синалоа. Пара, занимавшаяся сексом на глазах у покупателей, попала на видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина лежат на лавочке в торговом центре и целуются. Когда мимо любовников проходят люди, те замирают.

Остается неизвестным, почему пару не остановил один из охранников торгового центра. О том, проводят ли местные власти расследование и планируют ли привлечь нарушителей к ответственности, не сообщается.

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Поступок мужчины и женщины возмутил местных жителей и пользователей сети. Однако нашлись и те, кто встал на защиту пары. «Мы живем в мире, где скрываем любовь, в то время как насилие совершается средь бела дня. Они это осознали», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что житель деревни в Таиланде застал у своего дома занимающихся сексом мужчину и женщину. Инцидент произошел поздно вечером, когда 48-летний мужчина мыл посуду.

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      Алиса Удовик
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