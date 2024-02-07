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02:01, 7 февраля 2024Из жизни

Мужчина застал на своем участке занимающуюся сексом пару

Фото: Svittlana / Shutterstock / Fotodom

Житель деревни в провинции Чонбури, Таиланд, застал у своего дома занимающихся сексом мужчину и женщину. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел поздно вечером, когда 48-летний мужчина мыл посуду. Он услышал, как рядом с его домом остановился автомобиль, и заподозрил, что к нему на участок забрались пьяные люди. Выйдя на улицу, он посветил смартфоном в одно из окон машины и с удивлением увидел в салоне пару, занимающуюся сексом.

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Мужчина, находившийся в машине, заметил, что его снимают, и пришел в ярость. Он ударил по стеклу в знак недовольства, а затем дал задний ход и едва не наехал на хозяина участка. Тот успел вовремя увернуться и не получил травм.

Ранее в США жителей нового района возмутили арендаторы, которые занялись сексом на балконе. Обратившиеся в полицию и к журналистам люди особо подчеркнули, что в окрестных домах живут семьи с маленькими детьми, а в двух минутах от здания находится школа.

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      Алиса Удовик
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