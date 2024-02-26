Часть британских подростков стали считать себя животными из-за моды

В Великобритании среди подростков стало модно идентифицировать себя с животными

Часть подростков из Великобритании решили, что они животные, и стали передвигаться на четырех конечностях. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, следующие модным поветриям тинейджеры стали все чаще идентифицировать себя как териантропы (тери, терианы). Терианы — это, как правило, молодые люди, которые перестали считать себя людьми и могут проводить целые дни на четырех конечностях, часто имитируя повадки определенных животных. Эта субкультура стала настолько модной и популярной, что соответствующий хештег выдает почти миллион роликов в TikTok, а количество совокупных просмотров превышает 3,7 миллиарда.

Терианы говорят, что они отождествляют себя с животными на глубинном уровне, что отличает их от «фурри», которые видят в своем животном образе всего лишь персонажа, при помощи которого могут воплотить фантазии в реальность. Большинство терианов идентифицируют себя как одно животное, но есть и политерианы, которые идентифицируют себя как несколько видов сразу.

В некоторых видеороликах подростки дают советы, как открыться перед близкими и заставить семью понять их новую личность. Другие делятся видео, на которых они просто бегают и прыгают, выпуская свою внутреннюю животную сущность, или демонстрируют, как животное альтер эго внезапно берет над ними верх из-за того, что его слишком долго скрывали. При этом чаще всего терианы в своих роликах носят маску и хвост.

В одном видео девушка заявила, что ее «трясло» после приема врача, на котором не было кошачьего лотка, чтобы она могла им воспользоваться. «Я никогда в жизни не подвергалась большему неуважению и унижению», — сказала она.

Зрители реагируют на терианов неоднозначно. Некоторые комментаторы стремятся стать их друзьями. Другие пишут, что тренд с выбором идентичности зашел слишком далеко.

Ранее сообщалось, что жительница США совершила десятки пластических операций и избавилась от носа, чтобы стать похожей на бесполого дракона. Она также призналась, что обожает злого волшебника Волан-де-Морта из фильмов о Гарри Поттере и хотела бы выглядеть как он, а также стать его женой.