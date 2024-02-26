Американец отказался покинуть зависший на краю пропасти дом

Daily Mail: калифорниец отказался покинуть зависший на краю пропасти дом

Калифорниец, чей особняк грозит рухнуть в Тихий океан, отказался покидать дом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Хозяином четырехкомнатного поместья стоимостью 16 миллионов долларов оказался 82-летний врач-радиолог. Пожилой житель города Дана-Пойнт отказался переезжать из своего роскошного особняка, несмотря на опасность, которая нависла над ним из-за мощных оползней. Владелец убежден, что его собственность в порядке.

В инженерной фирме Alpha Structural, однако, считают, что дом не выдержит следующего шторма. Для того чтобы обезопасить недвижимость от разгула стихии, по словам эксперта, необходимо проделать большую работу. Между тем Национальная метеорологическая служба прогнозирует сильные дожди в районе Лос-Анджелеса и предупреждает население об увеличении случаев оползней. Так, неподалеку от калифорнийского города Сан-Клементе из-за схода оползней пришлось закрыть несколько городских пляжей.

По соседству от упорствующего американца живут 66-летний строительный магнат и 80-летний продюсер. Их особняки в Дана-Пойнт стоят приблизительно по 13 миллионов долларов.

У подножия их домов в начале месяца обрушилась часть скалы. Февраль 2024 года оказался одним из самых дождливых за всю историю наблюдений. Оползни спровоцировали рекордные ливни, застигшие штат врасплох. Из-за обвала грунта на краю пропасти зависли четыре дорогостоящих дома. Имущество местных жителей оценивается в 40 миллионов долларов. Городские власти при этом угрозы для хозяев домов не видят и эвакуировать граждан из проблемного жилья не спешат.