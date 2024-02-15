Жилые дома зависли на краю пропасти из-за оползня

В Калифорнии дома зависли на краю пропасти из-за оползня

В США несколько жилых домов зависли на краю пропасти из-за мощного оползня. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о домах, расположенных в городе Дана-Пойнт штата Калифорния, общая стоимость которых составляет около 40 миллионов долларов (примерно 3,7 миллиарда рублей). Постройки оказались в опасности после продолжительных ливней, которые спровоцировали сели и оползни. Между тем власти города после осмотра места оползня и проверки самих построек заявили, что домам и их жителям ничто не угрожает, поэтому в эвакуации людей на данный момент они не видят смысла.

Согласно прогнозам синоптиков, в конце этой недели в Калифорнии ожидается усиление осадков. Сильные дожди могут продлиться до четырех дней.

В середине января стало известно, что в районе Умрание турецкой провинции Стамбул из-за строительства метро рухнули два дома.