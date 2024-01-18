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14:14, 18 января 2024Среда обитания

В Турции из-за строительства метро рухнули два дома

В Турции из-за обвала грунта при строительстве метро рухнули два дома

Кадр: Sabah

В районе Умрание провинции Стамбул (Турция) рухнули два дома. Пострадавших нет, пишет газета Sozcu.

Обрушение произошло из-за обвала грунта при строительстве линии метро Гезтепе-Умрание. Шестиквартирный жилой дом и два здания по соседству были эвакуированы еще три месяца назад в целях безопасности.

В ноябре 2023 года в Астрахани частично обрушился пятиэтажный жилой дом. В результате происшествия пострадали 20 квартир.

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      Виктория Клабукова
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