В Турции из-за строительства метро рухнули два дома

В Турции из-за обвала грунта при строительстве метро рухнули два дома

В районе Умрание провинции Стамбул (Турция) рухнули два дома. Пострадавших нет, пишет газета Sozcu.

Обрушение произошло из-за обвала грунта при строительстве линии метро Гезтепе-Умрание. Шестиквартирный жилой дом и два здания по соседству были эвакуированы еще три месяца назад в целях безопасности.

В ноябре 2023 года в Астрахани частично обрушился пятиэтажный жилой дом. В результате происшествия пострадали 20 квартир.