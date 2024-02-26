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15:40, 26 февраля 2024Культура

Дарья Донцова высказалась о своем отъезде из России

Писательница Донцова заявила, что никогда не уедет из России

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Писательница Дарья Донцова высказалась о своем отъезде из России. Ее слова приводит ТАСС.

Автор популярных детективов заявила, что никогда не уедет из страны. «Что касается меня как писателя, мне нужны лист бумаги и ручка. При условии электронной почты книги можно посылать из разных стран мира. Но я в Москве, я в России», — подчеркнула она.

Писательница отметила, что скрыть или изменить факт рождения в России невозможно даже при смене гражданства. «Россия — моя Родина, а Родина, как мама, одна. Маму не бросают, вот и все», — заключила она.

Донцова также прокомментировала отъезд из страны некоторых публичных деятелей. По ее словам, каждый человек имеет право на свою позицию.

Ранее живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов признался в желании вернуться на родину.

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      Мария Рюрикова
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