Дарья Донцова высказалась о своем отъезде из России
Писательница Дарья Донцова высказалась о своем отъезде из России. Ее слова приводит ТАСС.
Автор популярных детективов заявила, что никогда не уедет из страны. «Что касается меня как писателя, мне нужны лист бумаги и ручка. При условии электронной почты книги можно посылать из разных стран мира. Но я в Москве, я в России», — подчеркнула она.
Писательница отметила, что скрыть или изменить факт рождения в России невозможно даже при смене гражданства. «Россия — моя Родина, а Родина, как мама, одна. Маму не бросают, вот и все», — заключила она.
Донцова также прокомментировала отъезд из страны некоторых публичных деятелей. По ее словам, каждый человек имеет право на свою позицию.
Ранее живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов признался в желании вернуться на родину.