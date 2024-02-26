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18:41, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала сообщил о расставании с женой

Ведущий программы «Доброе утро» Тимур Соловьев сообщил, что расстался с женой
Тимур Соловьев

Тимур Соловьев. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Тимур Соловьев расстался с блогершей Анной Башмет после трех лет брака. Об этом сообщает журнал The Voice.

«Мы давно не вместе», — сказал Соловьев, отвечая на вопрос о том, действительно ли он расстался с женой. Другие подробности он не раскрыл.

Отмечается, что слухи о том, что супруги больше не вместе, появились осенью 2023 года.

Соловьев женился на Башмет в августе 2020 года. Бракосочетание состоялось в Подмосковье. На церемонии присутствовала коллега ведущего по передаче «Доброе утро» Светлана Зейналова. В 2021 году у Соловьева и Башмет родилась дочь Сияна.

Тимур Соловьев ранее работал на каналах МУЗ-ТВ и MTV. С 2011 года является ведущим передачи «Доброе утро» на Первом канале. Также он вел спортивное шоу «Русский ниндзя».

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      Олег Давыдов
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