Ведущий Первого канала впервые женился

Ведущий «Доброго утра» и «Русского ниндзя» Тимур Соловьев впервые женился. О свадьбе 38-летний ведущий Первого канала сообщил в Instagram.

Он не афишировал свои отношения. Супругой Соловьева стала бизнесвумен и блогер Анна Башмет. «Муж и жена», — подписал ведущий снимок с Башмет у ЗАГСа в Барвихе. Анна сообщила, что церемония состоялась 8 августа.

На свадьбе присутствовала коллега Соловьева по телеканалу Светлана Зейналова. Она поздравила молодоженов и опубликовала снимки с ними. «Друг женится! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке!» — написала ведущая.

Соловьев ранее работал на «Муз-ТВ» и MTV. В прошлом он встречался с коллегой по телевидению Анной Кастеровой. Однако после долгих отношений ведущие расстались, Кастерова позже вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина. Соловьев также был в серьезных отношениях с актрисой Иевой Андреевайте. Пара рассталась через пару лет. Анна Башмет — бизнесвумен, занимающаяся SMM-продвижением, ведет блог про путешествия. Она уже была замужем и имеет сына от предыдущего брака.