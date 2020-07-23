Ведущая Первого канала дала советы по организации «коронавирусных» свадеб

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала несколько советов по организации свадеб во время пандемии коронавируса. Свои рекомендации она опубликовала в Instagram.

По словам свахи, многие пары отменили или перенесли свадьбы из-за ограничений, однако ее дочь вместе с женихом решили устроить торжество. «И я ими горжусь, потому что для них важнее их чувство друг к другу, а не количество гостей или цена подарков на свадьбе», — написала Сябитова.

Ведущая предложила проводить торжество на природе, так как собираться в закрытом пространстве из-за коронавируса нельзя. Для этого, по ее мнению, подходит дачный участок. Сябитова отметила, что для организации праздника нужно найти флориста и свадебного декоратора, которые были бы профессионалами в своем деле, а также подыскать хороший ресторан.

Сваха отметила, что задача декоратора и флориста будет сложной: им необходимо создать романтическое настроение в условиях естественного ландшафтного дизайна, а также учесть все правила, которые должны соблюдаться во время пандемии.

Ранее Сябитова рассказала, что ее дочь вышла замуж второй раз. По словам ведущей, торжество прошло в загородном доме. На свадьбе были соблюдены все меры предосторожности из-за коронавируса: Сябитова приготовила запас масок, перчаток, в доме все было продезинфицировано.