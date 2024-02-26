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14:59, 26 февраля 2024Среда обитания

Домохозяек призвали положить зубную пасту в унитаз

«БелНовости»: избавиться от неприятного запаха в туалете поможет зубная паста

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Зубная паста поможет избавиться от неприятного запаха в туалете. Положить в унитаз тюбик с этим средством домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, подойдет любой вид зубной пасты, даже самый дешевый. Для изготовления необычного освежителя нужно взять булавку и сделать несколько отверстий в тюбике, а затем поместить его в сливной бачок. Во время каждого смыва некоторое количество пасты будет выделяться через отверстия, что поможет эффективно очистить поверхность сантехники и предотвратить появление неприятного запаха.

Ранее эксперты портала посоветовали использовать пищевую соду для устранения засоров в раковине. Соду необходимо обжарить на сухой сковороде, а затем растворить в стакане теплой воды.

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      Александра Качан
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