Домохозяйкам посоветовали заставить спальню растениями

Дизайнер Коврижных посоветовала поставить в спальню лимоны

В качестве комнатных растений для спальни лучше всего подойдут лимоны, апельсины, лавровые деревья и другие. Об этом изданию «БелНовости» рассказала ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Лимоны, апельсины, а также другие цитрусовые выделяют эфирные масла, которые успокаивают нервную систему и помогают справиться со стрессом. В зону для сна можно также поставить лавровые деревья. Свежий аромат растения также успокаивает нервную систему и очищает дыхательные пути, рассказала дизайнер. Кроме того, лавр может уменьшать количество вредных бактерий в воздухе.

Коврижных также рекомендовала выращивать сансевиерию, которая поглощает углекислый газ, выделяет много кислорода и очищает воздух от вредных веществ, таких как бензол и формальдегид. Предпочитающему тень растению будет комфортно в спальне. Полезна и хамедорея — она помогает уменьшить вредное воздействие бензола и других вредных веществ с улицы.

Спатифиллум помогает улучшить качество сна благодаря выделяемому в ночное время кислороду. Кроме того, цветок уничтожает вредные микроорганизмы, очищает и увлажняет воздух, а также нейтрализует аллергены.

Ранее дизайнер Юлия Тычино посоветовала россиянам с маленькой спальней увеличить пространство за счет зонирования, а также визуально с помощью настенных зеркал и мебели с зеркальными поверхностями.