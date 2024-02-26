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15:25, 26 февраля 2024Среда обитания

Россиянам с маленькими спальнями дали совет

Дизайнер Тычино посоветовала вешать зеркала в маленькие спальни

Фото: Christopher Jolly / Unsplash

Для визуального увеличения пространства в маленькой спальне рекомендуется повесить настенное зеркало, а также использовать мебель с зеркалами. Этим и другими советами о том, как обустроить небольшую спальню, в разговоре с «МОС СМИ» поделилась эксперт в области дизайна и архитектуры Юлия Тычино.

Для начала рекомендуется измерить размеры спальни. Важно организовать планировку, оптимизирующую доступное пространство. Далее следует определиться с основными предметами в помещении. Обычно это кровать, шкаф, а также, возможно, небольшое рабочее пространство.

Кровать важно выбирать в соответствии с размерами комнаты. Сэкономить пространство поможет кровать-платформа или со встроенным местом для хранения. Желающим создать дополнительное место можно рассмотреть вариант кровати-чердака.

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Рекомендуется выбирать мебель, которая служит нескольким целям. Подойдут прикроватная тумбочка с выдвижными ящиками, а также раскладной письменный стол, который может выполнять функции как рабочего места, так и туалетного столика.

Важно максимально использовать вертикальное пространство. Для этого на стену вешаются полки или устанавливаются шкафы. Последнее создает иллюзию более высоких потолков. Дизайнер также посоветовала выбирать высокие и узкие комоды вместо более широких.

Комнату важно правильно осветить. Можно использовать сочетание рассеянного, функционального и акцентного освещения. Чтобы освободить место на прикроватном столике, можно повесить бра на стену.

Пространство будет выглядеть более целостным благодаря нейтральной цветовой палитре. Также дизайнер напомнила о важности регулярно проводить уборку в помещении.

Ранее дизайнер Юлия Тычино посоветовала обратить внимание на зонирование при оформлении квартиры-студии небольшого метража.

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      Мария Черкасова
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