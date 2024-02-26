Эрекция Джо Байдена возмутила сына Дональда Трампа

Сын Дональда Трампа прокомментировал высказывание Джо Байдена о сексе

Высказывание президента США Джо Байдена о сексе возмутило Дональда Трампа — младшего, сына бывшего президента США Дональда Трампа. Он прокомментировал его в соцсети X (Twitter).

В ответ на слова Байдена о том, что ключ к длительному браку — это хороший секс, сын Трампа написал: «На свете виагры не хватит, чтобы вызвать эрекцию у Джо Байдена (которому едва ходить удается, не падая)». По его мнению, подобными цитатами сторонники президента США пытаются продемонстрировать, что Байден готов к новому сроку.

81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп намереваются участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В случае победы и тот и другой станут старейшими президентами в истории страны. До сих пор этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, избранному на второй срок в 73 года.

Ранее сообщалось, что цитату Байдена про секс опубликовало издание Daily Mail. В распоряжении издания оказались фрагменты книги Кэти Роджерс «Американская женщина: Изменения современной первой леди, от Хилари Клинтон до Джил Байден». В ней отмечалось, что американский лидер периодически дает подобные советы своим помощникам «к большому огорчению его супруги».