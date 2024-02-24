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09:50, 24 февраля 2024Мир

Байден назвал ключ к долгому браку

Daily Mail: президент США Байден назвал хороший секс ключом к долгому браку

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден назвал хороший секс ключом к длительному браку. Об этом стало известно Daily Mail.

В распоряжении издания оказались фрагменты книги Кэти Роджерс «Американская женщина: Изменения современной первой леди, от Хилари Клинтон до Джил Байден». В ней отмечалось, что американский лидер периодически дает подобные советы своим помощникам, «к большому огорчению его супруги».

До этого первая леди США в интервью телеканалу MSNBC подчеркнула, что возраст ее 81-летнего мужа является его достоинством. Она пояснила, что у Байдена есть мудрость и опыт, кроме того, он знает каждого мирового лидера.

Еще раньше американский президент в ответ на критику своего возраста заявил, что с годами становится мудрее.

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      Анна Щербакова
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