Генсек НАТО поздравил Швецию с ратификацией ее заявки Венгрией

Столтенберг: членство Швеции сделает НАТО сильнее и безопаснее

Членство Швеции сделает НАТО сильнее и безопаснее. Такими словами генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил Швецию с ратификацией ее заявки на вступление в блок венгерским парламентом, сообщает РИА Новости.

«Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО», — заявил генсек.

Столтенберг также напомнил, что теперь Швеция станет 32-м членом Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Уточнялось, что Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной-членом альянса, ратифицировавшей вступление.