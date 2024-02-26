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19:44, 26 февраля 2024Мир

Генсек НАТО поздравил Швецию с ратификацией ее заявки Венгрией

Столтенберг: членство Швеции сделает НАТО сильнее и безопаснее

Фото: Markus Fischer / IMAGO / Globallookpress.com

Членство Швеции сделает НАТО сильнее и безопаснее. Такими словами генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил Швецию с ратификацией ее заявки на вступление в блок венгерским парламентом, сообщает РИА Новости.

«Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО», — заявил генсек.

Столтенберг также напомнил, что теперь Швеция станет 32-м членом Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Уточнялось, что Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной-членом альянса, ратифицировавшей вступление.

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      Дарья Балацкая
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