Глава Генштаба посетил командный пункт в зоне СВО

Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне СВО

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов посетил командный пункт в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Там он заслушал доклад об оперативной обстановке и дальнейших действиях и вручил государственные награды.

«Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий», — отчитались в министерстве.

На прошлой неделе, 21 февраля, Герасимов посетил командный пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Он подвел итоги выполнения задач группировкой «Центр» и заслушал доклад командующего Андрея Мордвичева. Глава Генштаба также вручил награды тем военнослужащим, которые отличились при взятии Авдеевки.