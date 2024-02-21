Глава Генштаба посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

Глава Генштаба Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» в зоне СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов посетил командный пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Глава Генштаба подвел итоги выполнения задач группировкой «Центр» и заслушал доклад командующего Андрея Мордвичева. Он также вручил награды тем военнослужащим, которые отличились при взятии Авдеевки.

В декабре 2023 года Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР. Глава Генштаба провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость» и Георгиевскими крестами IV степени.

До этого Герасимов, подводя итоги 2023 года в зоне СВО, назвал отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) главной достигнутой задачей. По его словам, наступление украинской армии провалилось даже с учетом помощи со стороны Запада и проводимой руководством страны «тотальной мобилизации украинских граждан».