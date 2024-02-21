Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:56, 21 февраля 2024Россия

Глава Генштаба посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

Глава Генштаба Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов посетил командный пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Глава Генштаба подвел итоги выполнения задач группировкой «Центр» и заслушал доклад командующего Андрея Мордвичева. Он также вручил награды тем военнослужащим, которые отличились при взятии Авдеевки.

В декабре 2023 года Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР. Глава Генштаба провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость» и Георгиевскими крестами IV степени.

До этого Герасимов, подводя итоги 2023 года в зоне СВО, назвал отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) главной достигнутой задачей. По его словам, наступление украинской армии провалилось даже с учетом помощи со стороны Запада и проводимой руководством страны «тотальной мобилизации украинских граждан».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушительная потеря». Украинские военные назвали количество попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

      Село Крынки назвали символом бездушия Зеленского

      Секс с эскортницей помог сохранить брак десяткам женатых клиентов

      В ЕС подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи дипфейков

      Математическая задача для детей разозлила пользователей сети

      Глава Генштаба вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке военнослужащим

      Россиянам предложили выбирать иномарки дороже трех миллионов рублей

      Глава Генштаба посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

      Россиян предупредили о наказании за удобрения на даче

      В ЛНР оценили эффективность украинской ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше