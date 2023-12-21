Отражение контрнаступления, потери ВСУ и ядерный терроризм. Генштаб подвел итоги 2023 года в зоне СВО

Герасимов назвал основной задачей ВС РФ в 2023 году отражение наступления ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге 21 декабря подвел итоги деятельности Минобороны в 2023 году. Основная его часть ожидаемо касалась проведения спецоперации — генерал озвучил главные задачи, которые российские войска решали в зоне СВО.

Главной достигнутой задачей в 2023 году Герасимов назвал отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наступление украинской армии провалилось даже с учетом помощи со стороны Запада и проводимой руководством страны «тотальной мобилизации украинских граждан», отметил начальник Генштаба.

С 4 июня ВСУ ценой больших потерь смогли «лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении», не сумев преодолеть тактическую зону обороны российских войск, добавил Герасимов.

Широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС РФ

Отражение контрнаступления позволило сохранить сухопутный коридор в Крым

Согласно плану, ВСУ собирались к исходу 15-х суток наступления блокировать Мелитополь, а затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом, чтобы перерезать сухопутный коридор на полуостров.

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Для этого была сосредоточена группировка из 50 батальонов, которая потом возросла до 80, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин. Система инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций сорвала планы ВСУ, указал Герасимов.

Генштаб озвучил украинские потери с начала контрнаступления

По данным генерала, с начала июня потери ВСУ на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трех тысяч боевых машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

Чуть ранее в декабре министр обороны России Сергей Шойгу озвучивал данные по общим потерям Украины с начала СВО — они составили как минимум 383 тысячи военнослужащих.

Герасимов также обвинил Киев в ядерном терроризме

Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, заявил глава Генштаба. Он указал на атаки дронов на Запорожскую АЭС и город Энергодар, а также сорванные попытки подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций, которые, по его словам, также осуществляли украинские диверсанты.

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Также он указал на регулярные обстрелы населенных пунктов РФ и попадания по гражданским объектам, в том числе больницам и школам. Применяются запрещенные кассетные боеприпасы, передача которых Украине от США вызвала негодование даже на Западе, отметил генерал.

«С начала спецоперации зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права», — добавил Герасимов.