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13:19, 21 декабря 2023Россия

Герасимов заявил о провале «разрекламированного» Украиной контрнаступления

Глава Генштаба Герасимов заявил о провале контрнаступления ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Разрекламированное» Украиной и странами НАТО контрнаступление провалилось. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов. Текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, с 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ценой больших потерь смогли лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть тактическую зону обороны российских войск. Герасимов подчеркнул, что дополнительные поставки Киеву западного вооружения и ввод стратегических резервов только не повлияли на ситуацию.

«Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — констатировал глава Генштаба.

Герасимов также рассказал, что в ходе контрнаступления планировал блокировать Мелитополь и двигаться в сторону Азовского моря. По данным Минобороны. для этого ВСУ сосредоточили на запорожском направлении до 50 батальонов, более 230 танков и тысячи боевых бронированных машин. Со временем группировка была увеличена до 80 батальонов.

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Ранее о том, что анонсированное масштабное контрнаступление ВСУ не достигло никаких результатов ни на одном из участков фронта, также заявил президент России Владимир Путин. По его словам, российские войска улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения.

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      Сергей Истомин
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