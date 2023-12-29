Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:06, 29 декабря 2023Россия

Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам

Глава Генштаба Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции (СВО) государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава Генштаба провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками отличившихся военнослужащих. Он поздравил их с высокими наградами, поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».

Спустя день главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Марьинка перешла под контроль российских войск. При этом он заявил о фактическом уничтожении города.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Внутритусовочная разборка» Участник СВО выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки Ивлеевой

      Комментатор Василий Уткин пошутил про голую вечеринку Ивлеевой

      Россияне описали отдых в Анапе фразой «разочаровались уже через пять минут»

      Боярский вернулся домой после госпитализации

      Невозможность США передать Киеву замороженные активы России объяснили

      Названы самые популярные новогодние напитки у россиян

      Неизвестный отрезал гениталии дружелюбному жеребцу

      В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы

      Названо неожиданное отличие сексуальных предпочтений двадцатилетних

      Украине предрекли скорое поражение в конфликте с Россией без поддержки Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости