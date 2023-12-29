Глава Генштаба Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции (СВО) государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава Генштаба провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками отличившихся военнослужащих. Он поздравил их с высокими наградами, поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».

Спустя день главком ВСУ Валерий Залужный признал, что Марьинка перешла под контроль российских войск. При этом он заявил о фактическом уничтожении города.