Глава Севастополя рассказал о стрельбе в городе

Губернатор Севастополя Развожаев: в городе проходят учения со стрельбой

В Севастополе проходят учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в рамках которых будет слышна и стрельба. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам главы региона, в учениях принимает участие флот. Развожаев уточнил, что флот будет действовать в районе северного и южного молов, защищающих проход в городскую бухту.

«Громкие звуки в центре города — это флот проводит тренировку по ППДО (...) Тренировка продлится ориентировочно до 13:00. В городе все спокойно», — сообщил губернатор.

В конце 2023 года Минобороны России сообщало о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Севастополь морскими катерами. Плавательные средства были уничтожены.