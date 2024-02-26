Глава Севастополя рассказал о стрельбе в городе
Губернатор Севастополя Развожаев: в городе проходят учения со стрельбой
В Севастополе проходят учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в рамках которых будет слышна и стрельба. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
По словам главы региона, в учениях принимает участие флот. Развожаев уточнил, что флот будет действовать в районе северного и южного молов, защищающих проход в городскую бухту.
«Громкие звуки в центре города — это флот проводит тренировку по ППДО (...) Тренировка продлится ориентировочно до 13:00. В городе все спокойно», — сообщил губернатор.
В конце 2023 года Минобороны России сообщало о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Севастополь морскими катерами. Плавательные средства были уничтожены.