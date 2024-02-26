Москвичей предупредили о гололедице

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о гололедице

В течение недели с 26 февраля по 3 марта дневные температуры в Москве будут положительными, а ночные отрицательными, в результате чего прогнозируется гололедица, так как снег будет подтаивать, а затем подмерзать. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение всей этой недели погоду будет определять область высокого давления, и это значит, что небо не будет затянуто облаками. А при отсутствии облаков или малой облачности земля достаточно быстро охлаждается, поэтому ночные температуры в течение всей недели будут отрицательными», — сообщил синоптик.

Наиболее низкая ночная температура, по его словам, прогнозируется в среду, 28 февраля. В самой Москве ожидается минус 5-6 градусов, а по области до минус 8. В остальные дни ночью будет около минус 3-4 градусов в самой столице и чуть больше по области.

В понедельник и вторник, 26 и 27 февраля, Вильфанд пообещал в дневные часы от ноля до плюс 2 градусов, а со среды до воскресенья, с 28 февраля до 3 марта — плюс 1-3 градуса.

Температура прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы практически в течение всей этой недели. Осадков в течение всех рабочих дней фактически не прогнозируется, только к выходным возможны местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега Роман Вильфанд синоптик

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков тоже пообещал, что конец февраля в Москве и области будет теплым.

