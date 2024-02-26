Грунтовые воды устроили потоп в суде российского города

В Ростове-на-Дону грунтовыми водами затопило архив райсуда

Грунтовые воды затопили бумажный архив Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что уровень воды в городе поднялся всего на 5–6 сантиметров, поэтому намокли только нижние полки архива. Сотрудники райсуда сложили стопки еще не пострадавших документов на полу первого этажа и огородили их лавками, пытаясь таким образом спасти от воды. На опубликованной фотографии видно, что сложенные стопками бумаги лежат в пять рядов у стены здания.

Ранее паводки стали причиной затопления в СНТ «Вираж» под Ростовом-на-Дону. Вода проникла на улицы, а также подвалы десятка жилых домов. Жители садового товарищества рассказали, что подтопления происходят постоянно из-за строительства коттеджей в балках и полях вокруг. В сети после подтопления появились кадры, в которых улицы поселка стали похожи на Венецию.