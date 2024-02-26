Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:24, 26 февраля 2024Наука и техника

Определена глубина океанов на планетах-гикеанах

arXiv: океаны на гигантских планетах могут быть глубиной в тысячи километров

Изображение: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) / phys.org

Астрономы изучили, как могут выглядеть планеты-гикеаны, которые богаты водородом, имеют гигантские океаны и по размерам намного больше Земли. Свои выводы они представили в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Для того чтобы определить потенциальные характеристики пригодного для обитания гикеана, ученые воспользовались инструментом HyRIS, предназначенным для моделирования внутренней структуры субнептунов. Ключевым ограничением для модели служили подходящие для существования жизни значения температуры и давления на поверхности океана.

Даже при соблюдении этих условий допускается широкое разнообразие возможных структур. Глубина океана может варьироваться от десятков до тысяч километров по сравнению со средней глубиной Мирового океана Земли в 3,7 километра. Одним из факторов, ограничивающих обитаемость, является толстый слой льда между глубинами океана и скалистым ядром, поскольку каменистое дно служит источником минеральных веществ, необходимых для жизни.

Тем не менее существует вероятность, что минеральные вещества могут переноситься из недр планеты к поверхности через конвекцию в слое льда либо через удары комет и астероидов.

Ученые также определили три кандидата на потенциально обитаемые гикеаны — это планеты ТОI-270 d, ТОI 1468 с и ТОI-732 с. Все эти планеты вращаются вокруг относительно спокойных красных карликов, которые редко производят сильные вспышки. В будущем астрономы планируют провести наблюдения за этими экзопланетами с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Трамп пообещал немедленно закрыть границу США после переизбрания

      Невролог назвала самый сильный вид боли

      В Европе заявили о нехватке денег на зеленый переход

      Поезд проехал без машиниста 70 километров и попал на видео

      Москвичам пообещали дожди

      Обратившийся к программе помощи игрокам НХЛ Ничушкин вернется к тренировкам

      Иностранное судно разлило нефть у российского города

      Канье Уэст выступил с дочерью в Париже

      Избившие фотографа «Коммерсанта» российские охранники получили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше