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07:30, 26 февраля 2024Мир

В конфликте на Украине увидели предпосылки к ядерной войне

ICAN: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну. Об этом РИА Новости предупредила координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Она указала, что за последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией. «Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике», — сказала эксперт.

Сандерс-Закре добавила, что мировая обстановка осложняется вовлечением в активные конфликты сразу нескольких стран, обладающих ядерными вооружениями. Единственный гарантированный способ предотвратить ядерную войну — это ликвидировать такое оружие, резюмировала она.

В 2023 году Сандерс-Закре рассказала «Ленте.ру», что человечество несколько раз было на пороге ядерной войны, которую удавалось избежать лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. В качестве примера чудом предотвращенного глобального конфликта она назвала ложное срабатывание советской системы предупреждения о ракетном нападении США в 1983 году. Дежуривший в тот день в командном пункте Станислав Петров счел срабатывание системы ложным и не стал инициировать ответный ядерный удар, как должен был по протоколу.

ICAN получила Нобелевскую премию мира в 2017 году за свой вклад в создание Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Документ был принят в том же году в Штаб-квартире ООН, а в 2020 году вступил в силу после ратификации 50 странами. По состоянию на сентябрь 2023 года, свои подписи под договором поставили 92 страны, но среди нет ни одной ядерной.

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      Марина Совина
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