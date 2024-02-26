Израиль обвинили в расовом доминировании над палестинцами

Адвокат ЛАГ Уайльд: Израиль осуществляет расовое доминирование над палестинцами

Израиль осуществляет «расовое доминирование» над палестинским народом. В этом на слушаниях в Международном суде ООН по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий Тель-Авив обвинил представитель делегации Лиги арабских государств (ЛАГ), адвокат Ральф Уайльд, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, Израиль нарушил международное право путем создания «режима расового доминирования, апартеида в отношении палестинского народа на всей территории земли исторической Палестины». Он подчеркнул факт экзистенциальной незаконности израильской оккупации с 1967 года палестинского сектора Газа и Восточного берега, включая Иерусалим.

Уайльд отметил, что «из-за продолжавшихся более столетия жестоких колониальных расистских усилий» Израиля по созданию национального еврейского государства на палестинской земле, палестинцы потеряли свое законное право на самоопределение.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. Он уточнил, что сделка с радикальным палестинским движением ХАМАС по заложникам лишь отложит эту операцию на некоторый срок.