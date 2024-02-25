Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 25 февраля 2024Мир

Премьер Израиля оценил необходимость проведения военной операции в Рафахе

Премьер Израиля Нетаньяху назвал военную операцию в Рафахе неизбежной
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа неизбежна. Решение не изменится даже если удастся добиться договоренности по заложникам, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CBS.

По словам израильского премьера, сделка с ХАМАС по заложникам лишь отложит операцию в Рафахе на некоторый срок. Как пояснил Нетаньяху, перед властями Израиля стоят три цели: освободить заложников, уничтожить группировку и нейтрализовать возможные угрозы для государства в будущем.

Материалы по теме:
«По-настоящему пугает» Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
«По-настоящему пугает»Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
25 декабря 2019
Свобода по-американски Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Свобода по-американскиДать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
30 января 2020
Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Перешли ИорданИзраиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
8 июня 2020

Военная операция в Рафахе позволит Израилю ускорить победу над движением ХАМАС до нескольких недель, убежден политик. Сдвоенный план по эвакуации гражданского населения и боевым действиям станет центральной темой совещания в генеральном штабе, которое запланировано у Нетаньяху после интервью.

Ранее Соединенные Штаты предостерегли Израиль от новых ударов по городу Рафах. Согласно их собственному проекту резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), масштабная операция усугубит ущерб для населения и подорвет безопасность в регионе. В Великобритании тоже призвали израильские власти одуматься. Немедленную паузу в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников в британском МИДе назвали приоритетом.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Запорожье сообщили о входе российских военных в Работино

      В США подтвердили способность России уничтожать системы ПВО Patriot

      Сальдо обвинил Зеленского в чудовищном занижении потерь ВСУ

      Сальдо раскритиковал Зеленского за обещанное «особенное» выступление

      Премьер Израиля оценил необходимость проведения военной операции в Рафахе

      В США указали на несостыковки в словах Зеленского о потерях ВСУ

      Зеленский предложил Италии способ борьбы со сторонниками Путина

      После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

      Зеленский собрался жаловаться американцам на слушающих Россию иностранцев

      Киркоров провел «Золотой граммофон» несмотря на исчезновение с афиши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше