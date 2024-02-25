Премьер Израиля оценил необходимость проведения военной операции в Рафахе

Премьер Израиля Нетаньяху назвал военную операцию в Рафахе неизбежной

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа неизбежна. Решение не изменится даже если удастся добиться договоренности по заложникам, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CBS.

По словам израильского премьера, сделка с ХАМАС по заложникам лишь отложит операцию в Рафахе на некоторый срок. Как пояснил Нетаньяху, перед властями Израиля стоят три цели: освободить заложников, уничтожить группировку и нейтрализовать возможные угрозы для государства в будущем.

Военная операция в Рафахе позволит Израилю ускорить победу над движением ХАМАС до нескольких недель, убежден политик. Сдвоенный план по эвакуации гражданского населения и боевым действиям станет центральной темой совещания в генеральном штабе, которое запланировано у Нетаньяху после интервью.

Ранее Соединенные Штаты предостерегли Израиль от новых ударов по городу Рафах. Согласно их собственному проекту резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), масштабная операция усугубит ущерб для населения и подорвет безопасность в регионе. В Великобритании тоже призвали израильские власти одуматься. Немедленную паузу в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников в британском МИДе назвали приоритетом.