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09:41, 20 февраля 2024Мир

В США предостерегли Израиль от операции в Рафахе

США в проекте резолюции Совбеза ООН предостерегли Израиль от ударов по Рафаху

Фото: Amir Cohen / Reuters

США представили собственный проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предостерегли Израиль от новых ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет Bloomberg.

Проведение масштабной операции в Рафахе «привело бы к дальнейшему ущербу гражданским лицам и их дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны, что имело бы серьезные последствия для мира и безопасности в регионе», отмечается в тексте американского проекта.

В Соединенных Штатах, согласно изданию, растет недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявлял, что израильские подразделения намерены развивать наступление в секторе Газа, несмотря на требования лидеров США и европейских государств обеспечить прежде всего безопасность гражданского населения.

Ранее в России предупредили, что США могут заблокировать принятие резолюции Совбеза ООН по Газе. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Вашингтон не согласен с алжирским проектом, предусматривающим немедленное прекращение огня.

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      Дмитрий Попов
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