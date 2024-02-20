Россия предупредила о возможной попытке США заблокировать резолюцию ООН по Газе

Полянский: США могут снова заблокировать резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США могут снова заблокировать принятие резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в секторе Газа. О возможной попытке американской стороны в четвертый раз наложить вето предупредил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Дипломат сообщил, что 20 февраля в 10:00 (18:00 по московскому времени) в СБ ООН состоится голосование по представленному Алжиром проекту резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве.