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13:12, 13 февраля 2024Мир

В Кремле заявили о готовности поддержать конструктивное урегулирование по Газе

Песков: Россия готова поддержать любые конструктивные действия по миру в Газе
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Россия готова поддержать любые конструктивные действия по урегулированию и освобождению заложников в Газе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В ходе беседы с журналистами Песков прокомментировал процесс мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня. Но при этом считаем, что, конечно же, действия должны быть конструктивными», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что предложения по урегулированию должны быть направлены на комплексное решение проблемы в рамках международного права и резолюций Совета безопасности ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжении попыток урегулирования конфликта в секторе Газа в ходе экстренного саммита БРИКС по палестино-израильской проблематике. Путин назвал крайне полезным обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния.

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      Юрий Леонов
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