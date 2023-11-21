Путин заявил о продолжении попыток урегулирования конфликта в секторе Газа

Путин: РФ инициирует в БРИКС контакты по урегулированию конфликта в секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин в ходе экстренного саммита БРИКС по палестино-израильской проблематике заявил, что Россия инициирует контакты по скорейшему урегулированию конфликта в секторе Газа в ближайшем времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что инициатива по урегулированию может быть распространена и на «другие злободневные вопросы глобальной и региональной повестки дня».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал срочно вернуться к вопросу о создании палестинского государства. По его словам, необходимо начать переговоры на международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН и в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года.