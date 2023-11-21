Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:55, 21 ноября 2023Мир

Путин заявил о продолжении попыток урегулирования конфликта в секторе Газа

Путин: РФ инициирует в БРИКС контакты по урегулированию конфликта в секторе Газа

Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в ходе экстренного саммита БРИКС по палестино-израильской проблематике заявил, что Россия инициирует контакты по скорейшему урегулированию конфликта в секторе Газа в ближайшем времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что инициатива по урегулированию может быть распространена и на «другие злободневные вопросы глобальной и региональной повестки дня».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал срочно вернуться к вопросу о создании палестинского государства. По его словам, необходимо начать переговоры на международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН и в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Что в даркнете говорят о его причинах?

      Перечислены опасные вещи в недавно купленной квартире

      Названо число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Россиянин сообщил о минировании гостиницы ради встречи с понравившейся девушкой

      Принца Гарри заподозрили в желании скорее помириться с семьей

      Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

      Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше и полякам

      Кайли Дженнер снялась в оголяющем тело платье

      Patriot с новым радаром уничтожил ракету на испытаниях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости