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18:56, 26 февраля 2024Силовые структуры

Владельца модного клуба Петербурга обвинили в расправе над своим телохранителем

В Петербурге суд арестовал хозяина клуба «Грибоедов» по делу об убийстве
Олег Каштело (справа)

Олег Каштело (справа). Кадр: страница «Mash | Мэш на Мойке» во ВКонтакте

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал владельца модного клуба «Грибоедов» Олега Каштело, обвиняемого в расправе над своим телохранителем — бывшим спецназовцем Сергеем Максимовым, — которая была совершена 24 года назад. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также избрана мера пресечения предполагаемому сообщнику Александру Сивакову.

По данным следствия, бизнесмен заказал преступление против Максимова, опасаясь за свою жизнь. В 2000 году Каштело нашел двух киллеров Камалетдинова и Карлика, выдал им оружие и автомобиль. Они подстерегли телохранителя у дома на Сиреневом бульваре вечером 26 января того же года и выпустили в него несколько пуль из пистолетов.

Каштело и Сиваков отрицают свою причастность к преступлению.

26 февраля сообщалось, что Московский областной суд дал главарю преступной группировки и его соучастнику до 23 лет лишения свободы за двойную расправу, совершенную 13 лет назад. ОПГ занималась рейдерскими захватами квартир у престарелых москвичей, а также у людей, ведущих асоциальный образ жизни.

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      Любовь Ширижик
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