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15:42, 26 февраля 2024Силовые структуры

Главарь ОПГ получил 23 года колонии за расправу над пожилыми москвичами

Суд в Подмосковье дал 23 года главарю ОПГ за расправу над пожилыми людьми

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Московский областной суд дал главарю преступной группировки и его соучастнику до 23 лет лишения свободы за двойную расправу, совершенную 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными в преступлении, совершенном из корыстных побуждений и предусмотренном статьей 105 УК РФ. Организатор ОПГ приговорен к 23 годам с ограничением свободы на срок 1,5 года, а его соучастник — к 17 годам с аналогичным ограничением свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ОПГ занималась рейдерскими захватами квартир у престарелых москвичей, а также у людей, ведущих асоциальный образ жизни. Первая расправа произошла в апреле 2011 года. Тогда под обманным предлогом главарь склонил жителя столицы продать принадлежавшую ему квартиру. Фигурант привлек еще двоих соучастников. Они напоили пострадавшего, вывезли в Волоколамский район в поле и удушили.

Аналогичное преступление фигуранты совершили в июле у села Успенское. Преступники расправились с пожилой женщиной, чтобы завладеть ее квартирой в Домодедове. Для этого они выследили пострадавшую, затолкнули ее в автомобиль и вывезли в поле. Затем фигуранты приехали в квартиру потерпевшей, забрали правоустанавливающие документы на ее имущество, но завладеть квартирой им не удалось — их задержала полиция.

СК уточняет, что ранее Домодедовский городской суд приговорил к колонии другого соучастника ОПГ. В настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге суд приговорил главаря организованной преступной группировки к пожизненному лишению свободы за расправу над мужчиной, совершенную в 2013 году.

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      Анна Габай
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