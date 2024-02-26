Катар запланировал увеличить добычу газа

Катар нарастит мощности по производству СПГ на 85 процентов к 2030 году

Катар запланировал значительно нарастить добычу газа. Об этом заявил министр по вопросам энергетики, президент и главный исполнительный директор QatarEnergy Саад Шерида Аль-Кааби, его слова приводит пресс-служба госкомпании.

В рамках реализации проекта North Field West мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) будут увеличены почти на 85 процентов к концу десятилетия, до 142 миллионов тонн в год, говорится в пресс-релизе. Сообщается, что QatarEnergy немедленно приступит к инженерным работам на месторождениях.

«После завершения этого проекта общий объем добычи углеводородов в Катаре превысит 7,25 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день», — заявил Аль-Кааби. Это станет возможным благодаря обнаружению дополнительных объемов газа на месторождении North Field, их общая оценка была увеличена до 2000 триллионов кубических футов, а запасов конденсата — до 80 миллиардов баррелей.

Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов спрогнозировал, что полный отказ Европы от российского газа приведет к его удорожанию, а также к борьбе за ресурс. При этом если Европа откажется от российского газа только на текущий отопительный сезон, особых потрясений не произойдет, так как сезон уже скоро закончится, полагает аналитик. Эксперт отметил, что в год РФ поставляет туда около 80-90 миллиардов кубометров газа как по трубе, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ) — примерно 15 процентов от общего потребления, резюмировал он.

