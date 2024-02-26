Катавшаяся по льду Байкала майор российской полиции разбилась на снегоходе

Майор российской полиции разбилась на льду Байкала, катаясь на снегоходе

На льду Байкала разбилась катавшаяся на снегоходе майор российской полиции. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает «МК».

По данным издания, ЧП произошло 23 февраля, за рулем была 59-летняя сотрудница информационного центра УВД Северо-Западного округа. Она решила проехать под ограждающим выезд на берег металлическим шлагбаумом, однако маневр не получился, и женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Находившийся сзади 55-летний брат отделался легкими травмами.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей на лыжной базе «Уралец».