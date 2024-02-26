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18:49, 26 февраля 2024Силовые структуры

Катавшаяся по льду Байкала майор российской полиции разбилась на снегоходе

Майор российской полиции разбилась на льду Байкала, катаясь на снегоходе

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На льду Байкала разбилась катавшаяся на снегоходе майор российской полиции. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает «МК».

По данным издания, ЧП произошло 23 февраля, за рулем была 59-летняя сотрудница информационного центра УВД Северо-Западного округа. Она решила проехать под ограждающим выезд на берег металлическим шлагбаумом, однако маневр не получился, и женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Находившийся сзади 55-летний брат отделался легкими травмами.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей на лыжной базе «Уралец».

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      Владимир Седов
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