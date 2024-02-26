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08:00, 26 февраля 2024Россия

В российском регионе снегоход влетел в толпу людей

В Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей, пострадала 25-летняя девушка

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей на лыжной базе «Уралец». Об этом сообщает Е1.ru.

По его данным, пострадали несколько человек, в том числе ребенок. «Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Пострадала 4-летняя девочка. У ребенка синяки. Есть ли иные повреждения, я не знаю, но она, как и все мы, была просто в шоке!» — сообщило издание со ссылкой на очевидцев.

При этом, по данным управления ГИБДД по Свердловской области, пострадал один человек — 25-летняя девушка, которая отказалась от госпитализации.

«Водитель снегохода пояснил сотрудникам ДПС, что во время движения у техники заклинила ручка газа, в связи с чем он не успел предпринять мер торможения и допустил наезд на женщину», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили о начатой в отношении случившегося проверки и сообщили, причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Брянске автомобиль сбил троих человек, которые стояли на тротуаре. Авария произошла на перекрестке улиц Пушкина и Никитина в Володарском районе города. Водитель Kia пытался уйти от столкновения с Nissan на перекрестке и вылетел на тротуар, где находились люди.

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      Анастасия Шейкина
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