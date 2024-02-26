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11:01, 26 февраля 2024Мир

Кэмерон сделал резкое заявление по Украине в адрес Путина

Глава МИД Британии Кэмерон: мы должны указать Путину на ошибку по поводу Украины

Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон резко высказался в адрес президента России Владимира Путина. Он отметил, что западные страны должны указать российскому лидеру на его ошибку по поводу конфликта на Украине. Сообщение с соответствующим заявлением глава Министерства иностранных дел (МИД) Британии разместил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Спустя два года Путин полагает, что он еще может одержать победу. Наша задача — доказать, что он неправ», — написал британский политик.

14 февраля Дэвид Кэмерон сказал, что риск эскалации конфликта на Украине является иллюзорным. Таким образом он аргументировал необходимость продолжения поставок военной помощи Киеву от западных стран.

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      Лина Пивоварова
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