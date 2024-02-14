Hill: МИД Великобритании назвал иллюзорным риск эскалации конфликта на Украине

Риск эскалации украинского конфликта остается иллюзорным, поэтому западные союзники должны продолжать военную поддержку Киева. Об этом в своей статье для газеты The Hill написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой, кто предоставил все: от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow», — заявил глава МИД.

Кэмерон также назвал заявления Кремля об угрозе эскалации кризиса и ответных мерах «бряцанием оружия» и «пустой риторикой».

Ранее представитель британской военной разведки в интервью The Guardian сообщил, что Великобритания сейчас ближе к крупномасштабному конфликту, чем когда-либо за последнее время.