Разведка Британии предупредила о крайне высокой угрозе масштабного конфликта

Guardian: разведка Британии сообщает о высоком риске масштабного конфликта

Великобритания сейчас ближе к крупномасштабному конфликту, чем когда-либо за последнее время. О крайне высоких рисках масштабного конфликта сообщает представитель военной разведки страны (DI), его цитирует The Guardian.

По данным источников газеты, угрозу несут рост эскалации на Ближнем Востоке, риски расширения украинского конфликта, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятность попытки захвата Тайваня. Особой проблемой в этой связи стала борьба с частой сменой лиц, ответственных за принятие решений. Три премьер-министра, четыре министра иностранных дел и два министра обороны сменились с конца 2019 года, объясняет The Guardian.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что в случае войны России и НАТО мир ждет апокалипсис. Политик указал, что военные потенциалы России и альянса несопоставимы, поскольку совокупный военный бюджет западных стран может достигать полутора триллионов долларов. Поэтому ответ России будет асимметричным, предупредил Медведев.

В январе немецкий таблоид Bild писал, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом столкновения был назван Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.