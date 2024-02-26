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14:26, 26 февраля 2024Экономика

Кремль заявил о страданиях Европы от санкций

Песков: страны Европы страдают от антироссийских санкций

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Страны Европы и американские компании страдают от антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя новости о влиянии нового пакета санкций, представитель Кремля заявил, что странам Запада будет сложно придумать что-то принципиально новое, чтобы не навредить собственной экономике.

«Этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает, европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены. Тысячи санкций. Страдают и интересы американских компаний», — пояснил Песков.

Евросоюз опубликовал новый список ограничительных мер против России 23 февраля. Санкции коснулись 194 физических и юридических лиц. Также о новых ограничениях объявил президент США Джо Байден. По его словам, Вашингтон вводит более 500 рестрикций против Москвы.

Новые санкции Соединенных Штатов затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир». Также под ограничения попали ряд российских банков, как«Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», «Модульбанк».

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      Вячеслав Агапов
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